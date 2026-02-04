Ομάδες

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 11:06
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Μάριου Ηλιόπουλου και της ΠΑΕ ΑΕΚ άσκησε ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας της ΕΠΟ για το ξέσμασμα του μεγαλομετόχου της Ένωσης μετά τη λήξη του ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός. 

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την άσκηση δίωξης σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του ντέρμπι της Ένωσης με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena» την Κυριακή (01/02) εξέδωσε η ΕΠΟ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος των 1) Μάριου Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και 2) ΠΑΕ ΑΕΚ, για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1».


