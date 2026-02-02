Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Βίντεο της Ένωσης με 21 λάθη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Μακελειό από τον Μάκελι»
Οnsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 20:35
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Βίντεο της Ένωσης με 21 λάθη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Μακελειό από τον Μάκελι»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε βίντεο με τα 21 σοβαρά λάθη εις βάρος της τα οποία -όπως τονίζει- έφεραν ωμή αλλοίωση αποτελέσματος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του Μάκελι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως υπέπεσε σε 21 σοβαρά λάθη εναντίον της ομάδας τους.

Λίγο αργότερα ανέβασε βίντεο με αυτά τα λάθη, αναφέροντας: «Η σφαγή της ΑΕΚ με 21 χτυπήματα - Το «μακελειό» από ... τον Μάκελι με κάθε λεπτομέρεια», ενώ προσθέτει:

«Όπως προαναγγέλθηκε στην από 19.33' σήμερα ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της, παραθέτουμε βίντεο με τις 21 συνολικά σοβαρές λάθος διαιτητικές αποφάσεις σε βάρος της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα το πέναλτι - εφεύρεση που της στέρησε την καθαρή νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό».

 Δείτε το βίντεο:
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ανακοίνωση της ΑΕΚ για τη διαιτησία Μάκελι: «Συνολικά 21 σοβαρά λάθη, το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»

Ανακοίνωση της ΑΕΚ για τη διαιτησία Μάκελι: «Συνολικά 21 σοβαρά λάθη, το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού

ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός 118 ετών: Σύλλογος μεγάλος κάνει την Ελλάδα να χαίρεται από το 1908
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός 118 ετών: Σύλλογος μεγάλος κάνει την Ελλάδα να χαίρεται από το 1908
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη - Ο υπερυπολογιστής έβγαλε πόρισμα
40 λεπτά πριν Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη - Ο υπερυπολογιστής έβγαλε πόρισμα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κριστιάνο Ρονάλντο: Δυσαρέσκεια του CR7 για την Αλ Νασρ - «Σκέψεις αποχώρησης για Ευρώπη ή MLS»
1 ώρα πριν Κριστιάνο Ρονάλντο: Δυσαρέσκεια του CR7 για την Αλ Νασρ - «Σκέψεις αποχώρησης για Ευρώπη ή MLS»
EUROLEAGUE
Βεζένκοφ για Ντουμπάι: «Απρόβλεπτη ομάδα, παίζει μπάσκετ πολλών κατοχών»
2 ώρες πριν Βεζένκοφ για Ντουμπάι: «Απρόβλεπτη ομάδα, παίζει μπάσκετ πολλών κατοχών»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved