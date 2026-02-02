ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς ενόψει Παναθηναϊκού

Οnsports Team

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, χωρίς να υπολογίζει στους Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς.

Το ενδιαφέρον του στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο έχει στρέψει πλέον ο ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει στους Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς.

Ο Έλληνας άσος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δικέφαλο από την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό και θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη (3/2), ενώ ο Κροάτης μεσοεπιθετικός συνεχίζει την θεραπεία του.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό ανήκει στο παρελθόν. Ένα παιχνίδι γεμάτο συναισθήματα, που έφερε ένα ακόμα σημαντικό τρίποντο για την ομάδα. Επόμενη πρόκληση, ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι παίκτες που βρέθηκα στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ομάδα των Σερρών ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής, ενώ διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό λόγω ενοχλήσεων στο δεξιό δικέφαλο, θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη (03.02) για να διαπιστευθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα δύο γυμναστήριο.

Την Τρίτη (03.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αθήνα».