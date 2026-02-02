Βεζένκοφ για Ντουμπάι: «Απρόβλεπτη ομάδα, παίζει μπάσκετ πολλών κατοχών»

Οnsports Team

Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλυσε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι το απόγευμα της Τρίτης (3/2, 18:00) στην Coca-Cola Arena.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προπόνησή του στην Coca-Cola Arena του Ντουμπάι ενόψει της αναμέτρησής του με την τοπική ομάδα και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στο σάιτ των «ερυθρολεύκων» για τον αγώνα που θα ανοίξει το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε:

Υπάρχει κάποιος παίκτης-κλειδί για το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού;

«Πρόκειται για μία πολύ ταλαντούχα ομάδα που παίζει ένα εκ φύσεως επιθετικό μπάσκετ. Παίζει ένα παιχνίδι πολλών κατόχων και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Δεν μπορώ να διαλέξω κάποιον παίκτη-κλειδί, αλλά θα έλεγα ότι η επιστροφή του Ντζανάν Μούσα είναι πολύ σημαντική. Πλέον είναι όλοι υγιείς στην Dubai BC, κάτι που την καθιστά πολύ απρόβλεπτη ομάδα, ενώ έχει ήδη δείξει πόσο καλή είναι ιδιαίτερα στην έδρα της»

Για το αν βοήθησε το ταξίδι μία ημέρα νωρίτερα ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα η ομάδα:

«Εννοείται ότι το ταξίδι αυτό είναι διαφορετικό. Είναι πιο λίγο πιο ιδιαίτερο και λίγο μεγαλύτερο από ότι συνήθως, αλλά δόξα το Θεό η ομάδα φρόντισε ώστε το ταξίδι να περάσει όσο πιο ομαλά γίνεται και τώρα είμαστε πανέτοιμοι για το παιχνίδι!».

Για το αν ο... καλός Σασα κάνει τον Ολυμπιακό νικητή ή ο καλός Ολυμπιακός κάνει ακόμα καλύτερο τον Σάσα;

«Νομίζω ότι αυτά είναι αμφίδρομα. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η ομάδα να παίζει καλά και να κερδίζει, γιατί οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση και χρόνο ώστε να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Πάντα δίνω το 100% ώστε η ομάδα να κερδίζει. Αυτό με νοιάζει και αυτό θα συνεχίσω να κάνω μέχρι τέλους».