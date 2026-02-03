Παναθηναϊκός 118 ετών: Σύλλογος μεγάλος κάνει την Ελλάδα να χαίρεται από το 1908

Onsports Team

Σαν σήμερα πριν από 118 χρόνια ιδρύθηκε ο τεράστιος ελληνικός σύλλογος που από Αθλητικός Όμιλος εξελίχθηκε σε κοινωνικό φαινόμενο για τη χώρα.

3 Φεβρουαρίου. Η μέρα που πάντα θα είναι ξεχωριστή για κάθε Παναθηναϊκό. Για την ίδια την Ελλάδα, καθώς ο Π.Α.Ο. δεν είναι απλά ένα αθλητικό σωματείο, είναι κοινωνικό φαινόμενο! Σαν σήμερα πριν από 118 χρόνια, ιδρύθηκε ο σύλλογος που ακόμη και αυτοί που τον εμπνεύστηκαν ίσως να μην είχαν σκεφτεί το μεγαλείο στο οποίο θα φτάσει!

Το πράσινο και το λευκό, το τριφύλλι ως έμβλημα όταν καθιερώθηκε, συμβολίζουν από τότε λατρεμένα στοιχεία για εκατομμύρια ανθρώπους που ακολουθούν και αγαπούν την ιδέα της ομάδας που εδρεύει στην Αθήνα, εκφράζει την πρωτεύουσα, αλλά έχει «σπάσει» τα σύνορα της πόλης και της χώρας!

Ο Γεώργιος Καλαφάτης ήταν ο άνθρωπος που είχε την ιδέα… Όταν έφυγε απ’ τον Πανελλήνιο διαφωνώντας για το γεγονός πως δε δέχονταν να δημιουργήσουν ποδοσφαιρικό τμήμα! Η σκέψη έγινε απόφαση και μετά τις απαραίτητες διεργασίες, στις 3 Φεβρουαρίου 1908 άρχισε η πορεία του μεγάλου συλλόγου!

Το πρώτο και ιστορικό Δ.Σ. του συλλόγου, είχε πρόεδρο τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, αδερφό του ιδρυτή, Γεώργιου. Δουκάκης, Μπούμπουλης, Χρύσης, Γρανίτσας, Μαντζάκος, Παπαγεωργίου, Γαέτας, Δεμερτζής, Στυρόπουλος, Πάσχος, Μισακιάν, Ρέππας, Σαπούνιας, Γαρουφαλιάς. Τα ονόματα που συνέθεσαν το πρώτο συμβούλιο!

Οι δυσκολίες στην αρχή δεν ήταν και λίγες. Όμως η αποφασιστικότητα υπήρχε και κανείς δεν τα παράτησε! Με αποτέλεσμα να εξελιχθεί η ιστορία που όλοι γνωρίζουμε μέχρι το σήμερα! Μάλιστα, πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια για να εγγραφεί ο νεοσύστατος σύλλογος στα μητρώα του ΣΕΑΓΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών Αθλητικών Γυμναστικών Σωματείων)! Πρώτη ονομασία ήταν «Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών».

Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

«Ούτος ιδρύθη την 3 Φεβρουαρίου 1908 ύπ’ αθλητών της Ποδοσφαιρίσεως και γνωστών φιλάθλων, ταχέως δε κατώρθωσε να καταλάβη έπίζηλον μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Συλλόγων θέσιν έργαζόμενος πάντοτε ύπέρ τής ώς οίόν τε εύρυτέρας διαδόσεως τής παιδιάς ταύτης και της εν γένει ιδέας του αθλητισμού.

Ούτως έκτός των αγώνων ούς διεξήγαγε προς ομάδας των εκάστοτε καταπλεόντων ξένων πολεμικών μηδεμιάς ευκαιρίας παραληφθείσης, είνε το μόνον Σωματείον εκ των ειδικών τοιούτων όπερ απέστειλεν ίδία δαπάνη όμάδα είς τους κατά φθινόπωρον του 1908 τελεσθέντας Αθλητικούς Αγώνας εν Τρικκάλοις λαβόν και το υπό του Δήμου Τρικκαίων τεθέν έπαθλον.

Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών έλαβε μέρος είς όλους τους ύπό τε του Συνδέσμου των Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων και υπό της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων προκηρυχθέντας εκάστοτε Ποδοσφαιρικούς Αγώνας λαβών πλείστα έπαθλα, διά λόγους δε εσωτερικής τάξεως και τη αδεία του Συνδέσμου αποσχών των περυσινών αγώνων Ποδοσφαιρίσεως (1909)...»!

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών, μετονομάστηκε σε Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Όμιλο (ΠΠΟ). Το 1918, ψηφίστηκε η πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου (πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη, αθλητής και παράγοντας του συλλόγου) για να γίνει έμβλημα το Τριφύλλι και χρώματα το πράσινο και το λευκό. Το πράσινο επειδή συμβολίζει την ελπίδα και το λευκό την αγνότητα!

Η τελική αλλαγή στην ονομασία, έγινε στη Γενική Συνέλευση στις 15 Μαρτίου 1924. Το «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος» ήταν πλέον γεγονός. Ονομασία που αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα σε αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο!

ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαιρικού τμήματος, η πορεία του Παναθηναϊκού ως τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 και την ιστορική κόντρα με τον Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ στο Γουέμπλεϊ. Άλλες δύο παρουσίες στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (1985, 1996) και αμέτρητες ακόμη σπουδαίες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές διακρίσεις! Ο όρος «πρέσβης», άλλωστε, βγήκε και καθιερώθηκε για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος παρά την πτώση και απουσία αρκετών χρόνων, συνεχίζει να είναι η Ελληνική ομάδα με τις περισσότερες διακρίσεις!

Το καμάρι του συλλόγου βέβαια, είναι το τμήμα μπάσκετ! Η ομάδα καλαθοσφαίρισης με τους 7 Ευρωπαϊκούς τίτλους, το 1 Διηπειρωτικό και τα αμέτρητα Πρωταθλήματα-Κύπελλα. Με την παρουσία του κορυφαίου Έλληνα παράγοντα στην ιστορία του αθλητισμού (και όχι μόνο), του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ένας άνθρωπος-ορόσημο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, η μακράν σημαντικότερη προσωπικότητα στα 118 χρόνια ιστορίας του «τριφυλλιού», μαζί με τον ιδρυτή Γεώργιο Καλαφάτη!

Ορόσημο της εξέλιξης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με ένα από τα τελευταία και τρανταχτά παραδείγματα την μετατροπή του ΟΑΚΑ σε… παλάτι με την επένδυση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος οδηγεί εκ του ασφαλούς το τμήμα στη σύγχρονη εποχή. Ακολουθώντας πιστά και επιτυχημένα τα χνάρια του αείμνηστου πατέρα του.

Σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα, στα 118 χρόνια της ιστορίας του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε χιλιάδες τίτλους και διακρίσεις. Συμπληρώνοντας ένα «χρυσό» βιβλίο δόξας! Άλλωστε ο Παναθηναϊκός είναι ο ορισμός του «συλλόγου», κάτι που το δηλώνει μέχρι κι ο ύμνος του που δεν έχει ξεχωριστές αναφορές σε συγκεκριμένο τμήμα!

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ!

Η ιδέα, το μεγαλείο, η δόξα, η λογική και η φιλοσοφία που συνοδεύουν τον Παναθηναϊκό αυτά τα 117 χρόνια της ιστορίας του, καθρεφτίζονται στα λόγια του Μιχάλη Παπάζογλου στην Γ.Σ. του συλλόγου το 1948:

«O Παναθηναϊκός αγαπητοί συνάδελφοι είναι μια μεγάλη οικογένεια, πατριαρχική, της οποίας τα μέλη διέπονται υπό μίας ειδικής νοοτροπίας.

Συνδέονται, αλληλοεκτιμώνται, κινούνται και δρουν υπό μιαν λίαν ιδιότροπον σκέψιν. Ημείς οι οποίοι εζήσαμεν και ηνδρώθημεν επί μίαν τεσσαρακονταετίαν μέσα εις αυτήν την περίεργον ατμόσφαιραν, αισθανόμεθα μιάν ενδόμυχον μεταξύ μας αγάπην, εκτίμησιν, υποχρέωσιν.

Όλοι έχομεν την γνώμην και την ακράδαντον πεποίθησιν ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία πραγματικά μεγάλη ιδέα, που αποτελεί ένα μέρος του βίου μας, που θα ζη πάντα.

Τα μέλη, οι αθληταί, τα συμβούλια παρέρχονται και αντιπαρέρχονται. Ο Παναθηναϊκός, όμως, θα παραμένη επί γενεάς γενεών εις την Αιωνιότητα»!