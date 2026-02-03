Παναθηναϊκός: Πάει για διπλό χτύπημα με Ντουάρτε και Αριάγκα

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για να ολοκληρώσει τη μεταγραφική του ενίσχυση, έχοντας βάλει στο στόχαστρο τους Μπρούνο Ντουάρτε και Κέρβιν Αριάγκα.

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή (6/2) και ο Παναθηναϊκός φουλάρει για να ολοκληρώσει τις κινήσεις του.

Ήδη έχει προχωρήσει σε 8 μεταγραφές και αναμένεται να κάνει άλλες τρεις, στις θέσεις του αμυντικού χαφ, του επιτελικού μέσου και του επιθετικού.

Για τη θέση του αμυντικού μέσου, οι «πράσινοι» ξεχώρισαν την περίπτωση του διεθνούς με την Ονδούρα (43 συμμετοχές 4 γκολ), Κέρβιν Αριάγκα.

Ο 28χρονος θηριώδης (1.91μ.) χαφ αγωνίζεται στη LaLiga με την Λεβάντε και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για απόκτηση των δικαιωμάτων του από την ισπανική ομάδα, με την οποία φέτος μετρά 15 συμμετοχές.

Στο στόχαστρο και ο Ντουάρτε

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «11 αυτοί 11 εμείς» στο OPEN, οι «πράσινοι» έχουν για εκλεκτό αναφορικά με την ενίσχυση της επίθεσής τους, τον Μπρούνο Ντουάρτε.

Ο λόγος για τον 29χρονο Βραζιλιάνο που αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα εδώ και 1,5 χρόνο. Μετρώντας την τρέχουσα σεζόν 30 ματς, 12 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρόκειται για κλασικό γκολτζή, με ικανότητα να αγωνιστεί και πίσω από τον επιθετικό.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν την κανονική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2027.