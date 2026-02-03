Παναθηναϊκός ΑΟ: «118 χρόνια παρουσίας στον παγκόσμιο αθλητισμό και στο διεθνές κοινωνικό στερέωμα»

Οnsports Team

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσε εορταστική ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 118 χρόνων ζωής του συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός έχει γενέθλια, καθώς σαν σήμερα, στις 3 Φεβρουαρίου 1908 ιδρύθηκε ο Σύλλογος από τον Γιώργο Καλαφάτη.

Η διοίκηση του ερασιτέχνη έστειλε το μήνυμά της μέσω ανακοίνωσης θυμίζοντας πώς ξεκίνησε αυτό το «πράσινο ταξίδι».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

"Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γιορτάζει τα 118 χρόνια παρουσίας στον παγκόσμιο αθλητισμό και στο διεθνές κοινωνικό στερέωμα.

Η 3η Φεβρουαρίου αποτελεί την πιο …παρανοϊκή ημέρα του χρόνου και για αυτό φρόντισαν ο Γιώργος Καλαφάτης και οι περίπου 20 συνιδρυτές του Συλλόγου το μακρινό 1908.

Στις 3/2/1908 αναγνωρίστηκε και επίσημα η «γέννηση» του Συλλόγου ενώ η προεργασία είχε γίνει από τον Νοέμβριο του 1907.

Αναλυτικότερα το έγγραφο του ΣΕΓΑΣ που αναφερόταν στην ίδρυση του μεγαλύτερου ελληνικού σωματείου ανέφερε «Ούτος ιδρύθη την 3ηνΦεβρουαρίου 1908 υπ” αθλητών της Ποδοσφαιρίσεως και γνωστών φιλάθλων, ταχέως δε κατώρθωσε να καταλάβη επίζηλον μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Συλλόγων θέσιν εργαζόμενος πάντοτε υπέρ της ως οίον τε ευρυτέρας διαδόσεως της παιδίας ταύτης και της εν γένει ιδέας του αθλητισμού».

Από κει και πέρα οι ιδρυτές του Παναθηναϊκού απέστειλαν έγγραφο προς τον Πανελλήνιο που γνωστοποιούσαν τη δημιουργία της νέας ομάδας όπου έγραφε «Μετά χαράς ανακοινούμεν Υμίν την ίδρυσιν του «Ποδοσφαιρικού Ομίλου». Η ευρεία διάδοσις ην εσχάτως έλαβεν η παιδία της Ποδοσφαιρίσεως, ο ενθουσιασμός μεθ” όν εγένετο δεκτή παρά τοις αθληταίς εν γένει και ιδία παρά τη μαθητική νεολαία, το ενδιαφέρον καθ” όλου υπέρ πάσιν εγείρει, πάντα διαδηλούσι την πρωτεύουσαν θέσι ην η Ποδοσφαίρισις έχει καταλάβη εν τη αθλητική κινήσει".