Παναθηναϊκός AKTOR: Τρομερό βίντεο για τα 118 χρόνια - «Διαχρονικό σύμβολο πίστης κι αφοσίωσης»
Οnsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 00:20
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Τρομερό βίντεο για τα 118 χρόνια - «Διαχρονικό σύμβολο πίστης κι αφοσίωσης»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε ένα βίντεο - μήνυμα για τα 118 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός κλείνει 118 χρόνια από την ημέρα που ιδρύθηκε και η ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα με ένα πολύ όμορφο βίντεο, στο οποίο οι παίκτες και ο Εργκίν Αταμάν εξηγούν τι σημαίνει για αυτούς ο συγκεκριμένος σύλλογος.

Το βίντεο συνοδεύτηκε από ένα μήνυμα για τα γενέθλια: 

«118 χρόνια ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών ☘️Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, κοσμώντας τις ζωές μας και διατηρώντας ζωντανή την Παναθηναϊκή Ιδέα, η οποία συνεχίζει να φωλιάζει σε όλες τις πράσινες καρδιές, από γενιά σε γενιά.Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος! Χρόνια Πολλά Παναθηναϊκέ μας».



