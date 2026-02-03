Ομάδες

Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» και έγινε viral - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους
Οnsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 02:23
ΣΠΟΡ

Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» και έγινε viral - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους

Η viral συγγνώμη του αθλητή μετά από κατά λάθος χτύπημα σε επόπτρια αγώνα

Ο Γιούτζι Νισίντα, ένας από τους κορυφαίους παίκτες βόλεϊ παγκοσμίως, κατάφερε να γίνει viral ζητώντας συγγνώμη από επόπτρια αγώνα, όταν την χτύπησε κατά λάθος με ένα σερβίς του.

Κι εκεί που όλοι περίμεναν μια απλή συγγνώμη, ο Νισίντα αποφάσισε να δώσει ρεσιτάλ ιαπωνικής ευγένειας: πήρε φόρα, έκανε ένα εντυπωσιακό «μακροβούτι» στο παρκέ και σύρθηκε μέχρι τα πόδια της διαιτήτριας, ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια ανοιχτά σαν να ζητούσε άφεση αμαρτιών.

Η επόπτρια έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα άφωνη, πριν ξεσπάσει σε γέλια, χαρίζοντας στο κοινό την πιο θεαματική — και σίγουρα την πιο αξιαγάπητη — συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στα σπορ.



