Κριστιάνο Ρονάλντο: Δυσαρέσκεια του CR7 για την Αλ Νασρ - «Σκέψεις αποχώρησης για Ευρώπη ή MLS»

Οnsports Team

Σύμφωνα με πηγές της πορτογαλικής εφημερίδας Record, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ.

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από το ντέρμπι με την Αλ Ριάντ μόνο τυχαία δεν ήταν.

Ο Πορτογάλος σταρ απείχε θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκεια του για την μεταγραφική αδράνεια της Αλ Νασρ και σύμφωνα με την Record, όλο αυτό μπορεί να φέρει ραγδαίες εξελίξεις.

Η πορτογαλική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ρονάλντο σκέφτεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Σαουδική Αραβία και να μετακομίσει είτε στο MLS, είτε σε κάποια ομάδα της Ευρώπης.

Επικαλείται ασέβεια από το Εμιράτο που ελέγχει τις μεγαλύτερες ομάδες της Σαουδικής Αραβίας (Αλ Χιλάλ, Αλ Ιτιχάντ, Αλ Αχλί, Αλ Νασρ), θεωρώντας πως ηθελημένα θέλουν να αφήσουν την ομάδα του μακριά από τους τίτλους.

Παρότι το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, οι Πορτογάλοι εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή μία πρόωρη αποχώρηση, επισημαίνοντας ότι η ρήτρα αποδέσμευσης του Κριστιάνο είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ.