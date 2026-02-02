Ομάδες

Δανεικός για έξι μήνες ο Γκουστάβο Μάνσα από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε
Οnsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 21:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

Δανεικός για έξι μήνες ο Γκουστάβο Μάνσα από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/2) ο δανεισμός του Γκουστάβο Μάνσα απ’ τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε, με τον Βραζιλιάνο στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι με τον πορτογαλικό σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Μάνσα απ’ τη Φορταλέζα αντί 4,5 εκατ. ευρώ, όμως δεν μπόρεσε να βρει σταθερή θέση στο ροτέισον των «ερυθρόλευκων».

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέτρησε οκτώ συνολικά συμμετοχές και αποφασίστηκε να πάει δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν στην Ρίο Άβε, προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.



