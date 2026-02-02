Δανεικός για έξι μήνες ο Γκουστάβο Μάνσα από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε

Οnsports Team

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/2) ο δανεισμός του Γκουστάβο Μάνσα απ’ τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε, με τον Βραζιλιάνο στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι με τον πορτογαλικό σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Μάνσα απ’ τη Φορταλέζα αντί 4,5 εκατ. ευρώ, όμως δεν μπόρεσε να βρει σταθερή θέση στο ροτέισον των «ερυθρόλευκων».

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέτρησε οκτώ συνολικά συμμετοχές και αποφασίστηκε να πάει δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν στην Ρίο Άβε, προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.