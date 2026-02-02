Ομάδες

ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»
Οnsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 21:23
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»

Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε την ποδοσφαιρική κοινότητα που στάθηκε στο πλευρό του, στη δύσκολη στιγμή της απώλειας 7 φιλάθλων του στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βίωσε την πιο δύσκολη εβδομάδα της σύγχρονης ιστορίας, χάνοντας επτά «αετόπουλα» στον δρόμο της Ρουμανίας.

Οι «ασπρόμαυροι» μέσω ενός μηνύματος ευχαρίστησαν όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα που στάθηκε στο πλευρό τους.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε κατακλυστεί από ένα τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης καθώς θρηνούμε την απώλεια των φιλάθλων μας.

Οι χειρονομίες και τα μηνύματα από φιλάθλους, συλλόγους, οργανισμούς και άτομα από όλο τον κόσμο μας έχουν συγκινήσει βαθιά και ανταποδίδουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους φιλάθλους.

Σε αυτές τις σπαρακτικές στιγμές, η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη, και αυτή η ενότητα μπορεί να φέρει ως λάβαρο μόνο μία ευχή:

«Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό.»

Ο Θεός να σας κρατά όλους ασφαλείς.

Σας ευχαριστούμε…»



