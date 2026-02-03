Ομάδες

Ηλιόπουλος σε Μεντιλίμπαρ: «Εσύ είσαι τζέντλεμαν, αλλά είσαι σε ομάδα ντροπή»
Οnsports Τeam 03 Φεβρουαρίου 2026, 11:37
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

Η πλευρά της ΑΕΚ ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο μεταξύ Μάριου Ηλιόπουλου και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρουν από την ΑΕΚ, ο  διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, πράγματι είχε τετ-α-τετ με τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του ντέρμπι, ωστόσο αυτό που του μετέφερε είναι ότι «δεν έχω κάτι μαζί σου, είσαι τζέντλεμαν, αλλά είσαι σε ομάδα – ντροπή».

Από την πλευρά του Δικέφαλου διαψεύδουν κατηγορηματικά και τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει φτύσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αυτό που λέγεται είναι πως υπάρχουν κάμερες που έχουν καταγράψει τα πάντα.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ΑΕΚ να προχωρήσει και σε μηνύσεις προς αυτούς που μετέφεραν δημοσίως ψεύδη σχετικά με το φερόμενο επεισόδιο.

Θυμίζουμε πως ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το ντέρμπι έκανε λόγο για μια «σφραγίδα ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο», ενώ από την Ένωση έχουν εκδόσει ανακοίνωση όπου καρέ-καρέ περιγράφουν τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τα 21 λάθη κατά τους.



