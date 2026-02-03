Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από Χόρχε Σάντσες - Τα δεδομένα του deal
Οnsports Τeam 03 Φεβρουαρίου 2026, 12:30
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από Χόρχε Σάντσες - Τα δεδομένα του deal

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του διεθνούς Μεξικανού, Χόρχε Σάντσες είναι ο ΠΑΟΚ.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Χόρχε Σάντσες βρίσκεται ο ΠΑΟΚ!

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό δεξιό μπακ, ενώ πλέον υπάρχει σύγκλιση απόψεων και με την Κρουζ Αζούλ, με την υπόθεση να έχει μπει στην τελική ευθεία.

Την ίδια ώρα και στο Μεξικό μιλούν ανοιχτά για συμφωνία που πλησιάζει, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ανάσα από το να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Ο Σάντσες είναι ένας ποδοσφαιριστής που εκτός των άλλων μπορεί να αγωνιστεί και στην αριστερή πλευρά, κουβαλώντας εμπειρία και παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας παίξει μεταξύ άλλων σε Άγιαξ και Πόρτο.

Η πλευρά του ΠΑΟΚ φέρεται να έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση η οποία αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με την Κρουζ Αζούλ να είναι κοντά στο «ναι». Αν όλα κυλήσουν ομαλά άμεσα, ο Σάντσες αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη κίνηση του Δικεφάλου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς ενόψει Παναθηναϊκού

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς ενόψει Παναθηναϊκού
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ προχωράει την υπόθεση του Χόρχε Σάντσες

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ προχωράει την υπόθεση του Χόρχε Σάντσες

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«ΠΑ-ΝΑ-ΘΗ-ΝΑΪ-ΚΟΣ»: Το συγκλονιστικό βίντεο της παρέλασης στην Πανεπιστημίου για τα 118α γενέθλια
21 λεπτά πριν «ΠΑ-ΝΑ-ΘΗ-ΝΑΪ-ΚΟΣ»: Το συγκλονιστικό βίντεο της παρέλασης στην Πανεπιστημίου για τα 118α γενέθλια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Έτοιμος για τον Παναθηναϊκό, εν αναμονή των εξετάσεων του «Ντέλια»
30 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Έτοιμος για τον Παναθηναϊκό, εν αναμονή των εξετάσεων του «Ντέλια»
EUROLEAGUE
Περιστέρι: Αντίστροφη μέτρηση για Σάσαρι
36 λεπτά πριν Περιστέρι: Αντίστροφη μέτρηση για Σάσαρι
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Με Κλέιτον κόντρα στον Αστέρα - Νοκ άουτ ο Ελ Κααμπί, εκτός και οι Ροντινέι και Πιρόλα
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Με Κλέιτον κόντρα στον Αστέρα - Νοκ άουτ ο Ελ Κααμπί, εκτός και οι Ροντινέι και Πιρόλα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved