ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από Χόρχε Σάντσες - Τα δεδομένα του deal

Οnsports Τeam

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Χόρχε Σάντσες βρίσκεται ο ΠΑΟΚ!

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό δεξιό μπακ, ενώ πλέον υπάρχει σύγκλιση απόψεων και με την Κρουζ Αζούλ, με την υπόθεση να έχει μπει στην τελική ευθεία.

Την ίδια ώρα και στο Μεξικό μιλούν ανοιχτά για συμφωνία που πλησιάζει, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ανάσα από το να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Ο Σάντσες είναι ένας ποδοσφαιριστής που εκτός των άλλων μπορεί να αγωνιστεί και στην αριστερή πλευρά, κουβαλώντας εμπειρία και παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας παίξει μεταξύ άλλων σε Άγιαξ και Πόρτο.

Η πλευρά του ΠΑΟΚ φέρεται να έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση η οποία αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με την Κρουζ Αζούλ να είναι κοντά στο «ναι». Αν όλα κυλήσουν ομαλά άμεσα, ο Σάντσες αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη κίνηση του Δικεφάλου.