Κλέιτον: «Ανυπομονώ να βάλω γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Οnsports Τeam 03 Φεβρουαρίου 2026, 13:12
SUPER LEAGUE

Κλέιτον: «Ανυπομονώ να βάλω γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την μεταγραφή του Κλέιτον από την Ρίο Άβε και ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Είμαι ευτυχισμένος και ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους.

Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την καυτή ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ και θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο.

Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι αδερφός μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ και τις ασίστ μας, να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θέλω να μπορέσω να βοηθήσω το συντομότερο δυνατόν».

 



