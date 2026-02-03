Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χάβι Ερνάντεθ: «Άκουγα πάντα για τον Παναθηναϊκό, θέλω να δουλέψω με τον Μπενίτεθ»
Οnsports Τeam 03 Φεβρουαρίου 2026, 14:11
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Χάβι Ερνάντεθ: «Άκουγα πάντα για τον Παναθηναϊκό, θέλω να δουλέψω με τον Μπενίτεθ»

Ο Χάβι Ερνάντεθ ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας, μιλώντας με τα καλύτερα για την ομάδα και τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Χάβι Ερνάντεθ ανακοινώθηκε με κάθθε επισημότητα από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια έκανε τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του "τριφυλλιού".

Αναλυτικά όσα δήλωσε: 

«Η πρώτη φορά που άκουσα την πρόταση ήταν πριν από μερικές ημέρες... Κάποιες εβδομάδες. Είπα στον εκπρόσωπο μου ότι να κάνω αυτήν την κίνηση, διότι ξέρω ότι πρόκειται για έναν κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδας. Πάντοτε άκουγα που μιλούσαν για τον Παναθηναϊκό! Είχα μεγάλη όρεξη να επιστρέψω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να παίξω σε μια ελληνική ομάδα».

Για τους στόχους που έχει θέσει:

«Έρχομαι εδώ θέλοντας να παραμείνω για πολύ καιρό. Έρχομαι με όρεξη να υπογράψω για πολλά χρόνια εδώ! Μου έχουν μιλήσει πολύ καλά για τον σύλλογο και έχω πολλή θέληση και όρεξη να δώσω το μάξιμουμ και ακόμη περισσότερο, με αυτήν την κίνηση, βοηθώντας την ομάδα στα πάντα, ώστε να πετύχει τους στόχους της».

Για το αν μίλησε με κάποιον που γνωρίζει τον Παναθηναϊκό:

«Ναι, μίλησα με τον Ρούμπεν Πέρεθ, έναν παίκτη που είχε παίξει εδώ. Μου μίλησε πολύ καλά για την πόλη, για τον σύλλογο, μου είπε ότι είναι πολύ ωραία, ότι πρόκειται για οικογενειακό σύλλογο, με μεγάλους στόχους, που μάχεται για αυτούς. Παίζει στην Ευρώπη, οπότε όλα αυτά αποτέλεσαν καλά κίνητρα για εμένα, ώστε σαν ποδοσφαιριστής να μπορέσω να προσφέρω το μάξιμουμ με πολλή όρεξη».

Για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολύ ανταγωνιστικός ποδοσφαιριστής. Μου αρέσει να παίζω πάντα στο ανώτατο επίπεδο, δίνοντας το μάξιμουμ σε όλες τις προπονήσεις και στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι παίκτης που φέρνει μαζί του ποιότητα, εμπειρία, δουλειά, θυσίες και πολλά όνειρα! Είμαι επίσης καλός άνθρωπος, δεν δημιουργώ προβλήματα στα αποδυτήρια! Έρχομαι για να δώσω το καλύτερο δυνατό και να προσφέρω τα πάντα για την ομάδα».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ και αν έπαιξε ρόλο η παρουσία του για την απόφαση του να έρθει στον Παναθηναϊκό:

«Ναι, απολύτως! Το να τεθώ υπό τις οδηγίες ενός μεγάλου προπονητή με μεγάλη εμπειρία, όπως αυτή που έχει ο Ράφα και που γνωρίζουμε όλη την πορεία του, το να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναπτύσσομαι μαζί του είναι βασικό. Έχουμε την ίδια εθνικότητα. Μου αρέσει πολύ η ιδέα να μάθω από εκείνον και να δουλέψω μαζί του, διότι είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής!».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ορίστηκαν οι εξ αναβολής αγώνες Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Ορίστηκαν οι εξ αναβολής αγώνες Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE

Χατζηδάκης: «Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο την άνοιξη του 2027»

Χατζηδάκης: «Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο την άνοιξη του 2027»

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«ΠΑ-ΝΑ-ΘΗ-ΝΑΪ-ΚΟΣ»: Το συγκλονιστικό βίντεο της παρέλασης στην Πανεπιστημίου για τα 118α γενέθλια
21 λεπτά πριν «ΠΑ-ΝΑ-ΘΗ-ΝΑΪ-ΚΟΣ»: Το συγκλονιστικό βίντεο της παρέλασης στην Πανεπιστημίου για τα 118α γενέθλια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Έτοιμος για τον Παναθηναϊκό, εν αναμονή των εξετάσεων του «Ντέλια»
30 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Έτοιμος για τον Παναθηναϊκό, εν αναμονή των εξετάσεων του «Ντέλια»
EUROLEAGUE
Περιστέρι: Αντίστροφη μέτρηση για Σάσαρι
36 λεπτά πριν Περιστέρι: Αντίστροφη μέτρηση για Σάσαρι
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Με Κλέιτον κόντρα στον Αστέρα - Νοκ άουτ ο Ελ Κααμπί, εκτός και οι Ροντινέι και Πιρόλα
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Με Κλέιτον κόντρα στον Αστέρα - Νοκ άουτ ο Ελ Κααμπί, εκτός και οι Ροντινέι και Πιρόλα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved