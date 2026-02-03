Χάβι Ερνάντεθ: «Άκουγα πάντα για τον Παναθηναϊκό, θέλω να δουλέψω με τον Μπενίτεθ»

Οnsports Τeam

Ο Χάβι Ερνάντεθ ανακοινώθηκε με κάθθε επισημότητα από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια έκανε τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του "τριφυλλιού".

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η πρώτη φορά που άκουσα την πρόταση ήταν πριν από μερικές ημέρες... Κάποιες εβδομάδες. Είπα στον εκπρόσωπο μου ότι να κάνω αυτήν την κίνηση, διότι ξέρω ότι πρόκειται για έναν κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδας. Πάντοτε άκουγα που μιλούσαν για τον Παναθηναϊκό! Είχα μεγάλη όρεξη να επιστρέψω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να παίξω σε μια ελληνική ομάδα».

Για τους στόχους που έχει θέσει:

«Έρχομαι εδώ θέλοντας να παραμείνω για πολύ καιρό. Έρχομαι με όρεξη να υπογράψω για πολλά χρόνια εδώ! Μου έχουν μιλήσει πολύ καλά για τον σύλλογο και έχω πολλή θέληση και όρεξη να δώσω το μάξιμουμ και ακόμη περισσότερο, με αυτήν την κίνηση, βοηθώντας την ομάδα στα πάντα, ώστε να πετύχει τους στόχους της».

Για το αν μίλησε με κάποιον που γνωρίζει τον Παναθηναϊκό:

«Ναι, μίλησα με τον Ρούμπεν Πέρεθ, έναν παίκτη που είχε παίξει εδώ. Μου μίλησε πολύ καλά για την πόλη, για τον σύλλογο, μου είπε ότι είναι πολύ ωραία, ότι πρόκειται για οικογενειακό σύλλογο, με μεγάλους στόχους, που μάχεται για αυτούς. Παίζει στην Ευρώπη, οπότε όλα αυτά αποτέλεσαν καλά κίνητρα για εμένα, ώστε σαν ποδοσφαιριστής να μπορέσω να προσφέρω το μάξιμουμ με πολλή όρεξη».

Για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολύ ανταγωνιστικός ποδοσφαιριστής. Μου αρέσει να παίζω πάντα στο ανώτατο επίπεδο, δίνοντας το μάξιμουμ σε όλες τις προπονήσεις και στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι παίκτης που φέρνει μαζί του ποιότητα, εμπειρία, δουλειά, θυσίες και πολλά όνειρα! Είμαι επίσης καλός άνθρωπος, δεν δημιουργώ προβλήματα στα αποδυτήρια! Έρχομαι για να δώσω το καλύτερο δυνατό και να προσφέρω τα πάντα για την ομάδα».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ και αν έπαιξε ρόλο η παρουσία του για την απόφαση του να έρθει στον Παναθηναϊκό:

«Ναι, απολύτως! Το να τεθώ υπό τις οδηγίες ενός μεγάλου προπονητή με μεγάλη εμπειρία, όπως αυτή που έχει ο Ράφα και που γνωρίζουμε όλη την πορεία του, το να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναπτύσσομαι μαζί του είναι βασικό. Έχουμε την ίδια εθνικότητα. Μου αρέσει πολύ η ιδέα να μάθω από εκείνον και να δουλέψω μαζί του, διότι είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής!».