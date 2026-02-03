Άρης: Στον αέρα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Άρη ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ είναι στη διάθεση των φίλων της ομάδας.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League έχει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ με τη διοίκηση των "κιτρινόμαυρων" να ανακοινώνει πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης είναι στι διάθεση των φίλων της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (08/02, 19:00), στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Τα εισιτήρια κοστίζουν:

* Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2, 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Internet (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-aris-eisitiria-agonon-2025-2026).

Υπενθυμίζουμε ότι για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά κάρτας φιλάθλου της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2025-2026/).

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Με την αγορά του εισιτηρίου ο κάτοχος θα λαμβάνει ένα email, που θα περιέχει τον κωδικό εισιτήριου, όπως και το QR code (πατώντας «Πληροφορίες Παραγγελίας»), που θα χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play ή το App Store, υπό την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).