ΠΑΟΚ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για Κωνσταντέλια - Τα παιχνίδια που χάνει
Οnsports Τeam 03 Φεβρουαρίου 2026, 16:08
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε μαγνητική, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στον δικέφαλο - Εκτός από τα ματς με Παναθηναϊκό και Άρη. 

Την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (4/2, 20:30), ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να μην ανακοινώνει αποστολή.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», θα παραταχθεί με δύο απουσίες. Τη γνωστή εδώ και καιρό του Λούκα Ιβανούσετς, αλλά και την πολύ κομβική του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και τα ευρήματα δικαιολογούν τις μυϊκές ενοχλήσεις που έχει στον δικέφαλο.

Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, ωστόσο θα είναι δεδομένα εκτός αποστολής από τον ημιτελικό της Τετάρτης (4/2, 20:30) με τον Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή (8/2).

Φυσικά, παραμένει αμφίβολος και για τον επαναληπτικό με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, με τη συμμετοχή του να ξεκαθαρίζει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του. 


