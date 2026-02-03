ΠΑΟΚ: Έτοιμος για τον Παναθηναϊκό, εν αναμονή των εξετάσεων του «Ντέλια»

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τους ανθρώπους του «Δικεφάλου» να περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, με τον Λούκα Ιβανούσετς να μένει εκτός και τους ανθρώπους της ομάδας να περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε.

Συγκεκριμένα:

Ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα για το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, με την διήμερη προετοιμασία να ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Τρίτης (03.02) στη Νέα Μεσημβρία.

Η τελευταία προπόνηση όπως συνηθίζεται ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική και το ιατρικό επιτελείο περιμένει τα αποτελέσματά της, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.