Σερβικά ΜΜΕ: «Μένει στον Ερυθρό Αστέρα ο στόχος του Παναθηναϊκού, Ντουάρτε»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία, ο Ερυθρός Αστέρας δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον Μπρούνο Ντουάρτε.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Μπρούνο Ντουάρτε.

Η σερβική ιστοσελίδα «mozzartsport» δημοσίευσε ένα εκτενές ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά του Ερυθρού Αστέρα και αναφέρεται και στον Βραζιλιάνο φορ, ο οποίος αποτελεί μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για τον Ντουάρτε υπάρχει πρόταση κοντά στα 4 εκατ. ευρώ από την Σαμπάμπ Αλ Αχλί του Ντουμπάι, ενώ έχουν ενδιαφερθεί τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και μία ομάδα από την Βραζιλία.

Οι άνθρωποι του Ερυθρού Αστέρα προβληματίστηκαν αρκετά με την περίπτωσή του, όμως τελικά αποφάσισαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους για να βγάλουν την χρονιά με τριάδα για την επίθεση, μαζί με τους Αρναούτοβιτς και Ενέμ.

Στην ίδια κατεύθυνση και το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «sportklub», το οποίο ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός και μερικές ομάδες προσπάθησαν να αγοράσουν τον ποδοσφαιριστή.

Την φετινή σεζόν ο Ντουάρτε έχει πραγματοποιήσει 30 συμμετοχές σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 5 ασίστ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που έχει αγωνιστεί.