ΠΑΟΚ: «Συμφωνία ΠΑΟΚ - Κρουζ Αζούλ για Σάντσες, φεύγει για την Ελλάδα!» - Όσα γράφουν στο Μεξικό

Onsports Team

Προ των πυλών της Τούμπας βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, καθώς οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κρουζ Αζούλ έχουν μπει στην τελική ευθεία, όπως αναφέρουν τα μεξικανικά ΜΜΕ.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε μία σημαντική ενίσχυση για τα άκρα της άμυνας, με τον 28χρονο διεθνή Μεξικανό μπακ να «προβάρει» τα ασπρόμαυρα.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το Μεξικό κάνουν λόγο για οριστική οικονομική συμφωνία, με τον Σάντσες να ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ευρώπη, μετά τη θητεία του σε Άγιαξ και Πόρτο.

Σύμφωνα με τον Αντριάν Εσπάρθα Οτέο, που αποκάλυψε πρώτος την υπόθεση, το deal βρίσκεται ένα βήμα πριν από τις υπογραφές, με την Κρουζ Αζούλ να διατηρεί ποσοστό 20% σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης του παίκτη από τον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή, ο δημοσιογράφος Φαμπιάν Ρέγες επισημαίνει πως η Κρουζ Αζούλ έχει αποδεχθεί την αποχώρηση του Σάντσες και κινείται ήδη στην αγορά για την απόκτηση του αντικαταστάτη του, αντιμετωπίζοντας τη μεταγραφή ως τελειωμένη υπόθεση.

Εκτός αποστολής με Βανκούβερ

Οι εξελίξεις «τρέχουν» με γρήγορους ρυθμούς, κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο Σάντσες έμεινε εκτός αποστολής της Κρουζ Αζούλ για την αναμέτρηση με το Βανκούβερ, στο Champions League Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Ο ρεπόρτερ Χεράρδο Γκονζάλες προχωρά το θέμα ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας πως αν διευθετηθούν οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες ώρες, ο Μεξικανός άσος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ.

Ο Σάντσες μπορεί να προσφέρει λύσεις και στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ έχει ισχυρό κίνητρο να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, ώστε να διατηρήσει τη θέση του στην Εθνική Μεξικού ενόψει του Μουντιάλ του καλοκαιριού.