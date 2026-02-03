Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πιθανότερο σενάριο είναι η παραμονή στους Μπακς, λένε στις ΗΠΑ

Onsports Team

Tο ενδεχόμενο παραμονής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες, με το σενάριο ανταλλαγής του πριν το trade deadline να απομακρύνεται.

Ο «Greek Freak» παραμένει το πιο «καυτό» όνομα στην αγορά του ΝΒΑ, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του. Ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές για την απόκτησή του είχαν τοποθετηθεί οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο Έλληνας σούπερ σταρ θα συνεχίσει, τουλάχιστον προς το παρόν, την καριέρα του στα «Ελάφια».

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι, με το front office των Μπακς να αξιοποιεί τις επαφές και τις συζητήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να χαράξει τη στρατηγική του ενόψει καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται πως και ο Σαμς Σαράνια είχε επισημάνει ότι οι Μπακς δεν προτίθενται να βιαστούν να παραχωρήσουν τον ηγέτη και θρύλο της ομάδας, επιλέγοντας να περιμένουν και να διαπραγματευτούν μόνο υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους.