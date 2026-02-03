Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ - Πρώτη για Ερνάντεθ

pao.gr

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4/2 (20:30) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με την αποστολή.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να μην ανακοινώσει τους «εκλεκτούς» του από την παραμονή του αγώνα, κάτι που αναμένεται να κάνει ανήμερα της αναμέτρησης. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο πως οι απουσίες θα είναι πολλές και σημαντικές για το «τριφύλλι».

Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας και Ντέσερς, οι οποίοι παραμένουν τραυματίες και δεν προπονήθηκαν, ενώ απών ήταν και ο Τουμπά, που ταλαιπωρείται από πνευμονία. Όλοι τους ακολούθησαν θεραπεία, με τον στόπερ να απουσιάζει συνολικά λόγω ίωσης.

Στον αντίποδα, ο Χάβι Ερνάντεθ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους» και μένει να φανεί αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, ενώ πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Μούσα Σισοκό, αναφορικά με τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού.

Η τελευταία προπόνηση πριν τον μεγάλο αγώνα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις τακτικής, παιχνίδι και τελειώματα φάσεων, με τον Μπενίτεθ να δίνει έμφαση στη σωστή αγωνιστική προσέγγιση ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.