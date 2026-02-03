Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ - Πρώτη για Ερνάντεθ
pao.gr
Οnsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 19:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ - Πρώτη για Ερνάντεθ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4/2 (20:30) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με την αποστολή.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να μην ανακοινώσει τους «εκλεκτούς» του από την παραμονή του αγώνα, κάτι που αναμένεται να κάνει ανήμερα της αναμέτρησης. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο πως οι απουσίες θα είναι πολλές και σημαντικές για το «τριφύλλι».

Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας και Ντέσερς, οι οποίοι παραμένουν τραυματίες και δεν προπονήθηκαν, ενώ απών ήταν και ο Τουμπά, που ταλαιπωρείται από πνευμονία. Όλοι τους ακολούθησαν θεραπεία, με τον στόπερ να απουσιάζει συνολικά λόγω ίωσης.

Στον αντίποδα, ο Χάβι Ερνάντεθ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους» και μένει να φανεί αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, ενώ πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Μούσα Σισοκό, αναφορικά με τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού.

Η τελευταία προπόνηση πριν τον μεγάλο αγώνα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις τακτικής, παιχνίδι και τελειώματα φάσεων, με τον Μπενίτεθ να δίνει έμφαση στη σωστή αγωνιστική προσέγγιση ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα
23 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL
34 λεπτά πριν Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL
ΣΠΟΡ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός
1 ώρα πριν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Πως να αισθάνομαι; Αισθάνομαι φανταστικά»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Πως να αισθάνομαι; Αισθάνομαι φανταστικά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved