Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα - Δείτε βίντεο
Onsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 20:59
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα - Δείτε βίντεο

Ένα ακόμα επεισόδιο με τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά την ήττα της ομάδας του από την Ντουμπάι, όρμησε σε φίλαθλο του Ολυμπιακού στην εξέδρα.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ της Ντουμπάι και του Ολυμπιακού ένας οπαδός έβρισε στα ελληνικά τον Γιώργο Μπαρτζώκα και ο προπονητής των Ερυθρόλευκων ανέβηκε στην κερκίδα για να ζητήσει τον λόγο!

Ένα ακόμα επεισόδιο που προστίθεται στα πολλά που έχουν γίνει κατά καιρούς με αρνητικό πρωταγωνιστή τον προπονητή του Ολυμπιακού.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα
25 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL
36 λεπτά πριν Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL
ΣΠΟΡ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός
1 ώρα πριν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Πως να αισθάνομαι; Αισθάνομαι φανταστικά»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Πως να αισθάνομαι; Αισθάνομαι φανταστικά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved