Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Φρανκ Μπάρτλεϊ και ΡαϊΚουάν Γκρέι (πέτυχαν μαζί 44 πόντους), η ΑΕΚ πέτυχε μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία, κερδίζοντας στην παράταση την Τόφας με 93-90 (77-77κ.α.).

Οι «κιτρινόμαυροι» επιβίωσαν, έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη 45 λεπτών κι έκαναν το «3 στα 3» στον όμιλο τους, για τη δεύτερη φάση του Basketball Champions League.

Η «Ένωση» βρέθηκε να χάνει με 11 πόντους (65-54), 8’42’’ πριν το φινάλε, αλλά με μια σπουδαία αντεπίθεση ανέτρεψε την κατάσταση και προηγήθηκε με 75-71 (36’). Η Τόφας προσπέρασε εκ νέου (77-75), αλλά ο Μπάρτλεϊ με καλάθι 44’’ πριν το τέλος ισοφάρισε κι έστειλε το ματς στην παράταση. Στον χρόνο που απέμενε τόσο ο Αμερικανός περιφερειακός, όσο κι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχασαν την ευκαιρία να τελειώσουν το ματς.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η ΑΕΚ ήταν πιο αποτελεσματική και με τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι να έχουν καθοριστική συμβολή, έφτασαν σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, η οποία τη διατηρεί στην κορυφή του ομίλου.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κοζλόφσκις, Πρακς, Άουνκροτζερς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77 (κ.α), 90-93 (παρ.)

ΤΟΦΑΣ (Ραίκοβικ): Φλόιντ 11 (1), Τσένγκιζ 3 (1), Πέρεθ 17 (2), Σαϊμπίρ 5, Γουάλι 9 (1), Γκετσίμ, Κιντ 8, Λούις 5 (1), Μπλάζεβιτς 16, Μπεσόν 15 (1), Κορκμάζ 1.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 23 (2), Σκορδίλης 2, Μπράουν 5, Φλιώνης 9 (2), Φίζελ 3 (1), Λεκαβίτσιους 13 (3), Κουζμίνκσκας, Νάναλι 7 (1), Μπάρτλεϊ 21 (4), Χαραλαμπόπουλος 10 (2)



