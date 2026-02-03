Ομάδες

Ολυμπιακός: Η ΚΑΕ έκανε καταγγελία στη Euroleague για τη λεκτική επίθεση στον Μπαρτζώκα
EUROKINISSI
Onsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 23:07
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην Euroleague, με στόχο τον εντοπισμό του οπαδού που προέβη σε λεκτική επίθεση κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, η συγκεκριμένη ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη ώστε να διερευνηθεί το περιστατικό και να ταυτοποιηθεί το άτομο που επιτέθηκε φραστικά στον προπονητή των Πειραιωτών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ντουμπάι, όταν Έλληνας φίλαθλος που βρισκόταν στην Coca-Cola Arena εξύβρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού αντέδρασε ανεβαίνοντας στην κερκίδα, προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις.



