Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ναν: «Σύντομα θα επιστρέψω, δεν μπορείτε να μας ξεγράφετε»
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 00:13
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ναν: «Σύντομα θα επιστρέψω, δεν μπορείτε να μας ξεγράφετε»

Ο Κέντρικ Ναν ανυπομονεί να επιστρέψει στο παρκέ και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR να συνεχίσει τις νίκες του και να ανεβάσει τη θέση του στη βαθμολογία της EuroLeague.

Ο Αμερικανός σκόρερ στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του στη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησε για την επικείμενη επιστροφή του στην ενεργό δράση, η οποία θα καθυστερήσει λίγο, αφού δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για τον αγώνα με την Παρτιζάν.

«Είπα στους συμπαίκτες μου στο ημίχρονο ότι έρχεται η νίκη, έβαλε ένα μεγάλο σουτ ο Τζέριαν (σ.σ. Γκραντ) στο τέλος και πήραμε μια μεγάλη νίκη», δήλωσε ο Ναν στη «Nova», επισημαίνοντας τη σημασία της αποφασιστικότητας και της ψυχολογίας της ομάδας.

Όσο για την κατάσταση της υγείας του και την επιστροφή του στη δράση, πρόσθεσε: «Αισθάνομαι καλύτερα, αρχίζω τις προπονήσεις με την ομάδα και σύντομα θα επιστρέψω. Δεν μπορείτε να μας ξεγράφετε, ξέρετε πως είναι το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Δίκιο έχει ο Γιαννακόπουλος, είναι σαν εμένα»
2 ώρες πριν Αταμάν: «Δίκιο έχει ο Γιαννακόπουλος, είναι σαν εμένα»
EUROLEAGUE
Δ. Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα σε Σλούκα - «Πάμε αρχηγέ, σήμερα το turning point»
2 ώρες πριν Δ. Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα σε Σλούκα - «Πάμε αρχηγέ, σήμερα το turning point»
EUROLEAGUE
Ναν: «Σύντομα θα επιστρέψω, δεν μπορείτε να μας ξεγράφετε»
2 ώρες πριν Ναν: «Σύντομα θα επιστρέψω, δεν μπορείτε να μας ξεγράφετε»
EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα
2 ώρες πριν Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved