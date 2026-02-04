Ναν: «Σύντομα θα επιστρέψω, δεν μπορείτε να μας ξεγράφετε»

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Ο Κέντρικ Ναν ανυπομονεί να επιστρέψει στο παρκέ και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR να συνεχίσει τις νίκες του και να ανεβάσει τη θέση του στη βαθμολογία της EuroLeague.

Ο Αμερικανός σκόρερ στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του στη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησε για την επικείμενη επιστροφή του στην ενεργό δράση, η οποία θα καθυστερήσει λίγο, αφού δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για τον αγώνα με την Παρτιζάν.

«Είπα στους συμπαίκτες μου στο ημίχρονο ότι έρχεται η νίκη, έβαλε ένα μεγάλο σουτ ο Τζέριαν (σ.σ. Γκραντ) στο τέλος και πήραμε μια μεγάλη νίκη», δήλωσε ο Ναν στη «Nova», επισημαίνοντας τη σημασία της αποφασιστικότητας και της ψυχολογίας της ομάδας.

Όσο για την κατάσταση της υγείας του και την επιστροφή του στη δράση, πρόσθεσε: «Αισθάνομαι καλύτερα, αρχίζω τις προπονήσεις με την ομάδα και σύντομα θα επιστρέψω. Δεν μπορείτε να μας ξεγράφετε, ξέρετε πως είναι το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας».