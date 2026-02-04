Δ. Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα σε Σλούκα - «Πάμε αρχηγέ, σήμερα το turning point»

Οnsports Team

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ρεάλ Μαδρίτης και έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον Κώστα Σλούκα μέσω Instagram, χαρακτηρίζοντας την επιτυχία ως «turning point» της σεζόν.

Μετά από μια περίοδο πίεσης, οι «πράσινοι» βρήκαν αντίδραση και επικράτησαν 82-81 στο «T-Center», χάρη στο καθοριστικό buzzer beater του Τζέριαν Γκραντ. Η νίκη αυτή φάνηκε να λειτουργεί και ως ξέσπασμα για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, που θέλησε να εκφράσει τη χαρά και την εμπιστοσύνη του προς την ομάδα.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, ο Γιαννακόπουλος ανέβασε story με πλάνο από τη στιγμή που ο Σλούκας περίμενε να μιλήσει στο flash interview, προσθέτοντας το μήνυμά του στον αρχηγό του Παναθηναϊκού: «Άιντε αρχηγέ! Σήμερα είναι το turning point. Πάμε να το σηκώσουμε».

Μάλιστα, στην συνέχεια, ανέβασε νέο story όπου πάνω στο τραπεζάκι στο Σούνιο, είχε βάλει ένα ηχείο απ’ το οποίο ακούγονταν το κομμάτι «Κόντρα» της Άννας Βίσση.