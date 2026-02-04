Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα
Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague, μετά τα Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι - Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα ματς της Τρίτης (03/02).
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «T-Center», επιστρέφοντας δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη εξάδα της Euroleague.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε στο 16-10, έκανε το «δύο στα δύο» απέναντι στους Μαδριλένους κι εξασφάλισε την ισοβαθμία, περιμένοντας πλέον την ολοκλήρωση της 26ης αγωνιστικής για να διαμορφωθεί η θέση της στη βαθμολογία.
Στο «τριφύλλι», πάντως, στρέφουν άμεσα την προσοχή τους στο δεύτερο παιχνίδι της τρέχουσας «διπλής» εβδομάδας. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, την ερχόμενη Πέμπτη (5/2, 21:30).
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει νικητής από το Ντουμπάι, γνωρίζοντας την ήττα στην παράταση, με αποτέλεσμα να χάσει την ευκαιρία να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 16-9 και στρέφει την προσοχή της στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας», όπου θα υποδεχθούν τη Βίρτους στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (6/2, 21:15).
Η 26η αγωνιστική της Euroleague
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
- Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98 (95-95κ.α.)
- Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
- Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό 104-87
- Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75
- Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89
- Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ 78-82
- Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 95-93
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
- Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν
Η βαθμολογία
- Φενερμπαχτσέ 18-7
- Ολυμπιακός 16-9
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
- Βαλένθια 16-10
- Παναθηναϊκός 16-10
- Ερυθρός Αστέρας 16-10
- Μπαρτσελόνα 16-10
- Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
- Μονακό 15-11
- Αρμάνι Μιλάνο 13-13
- Βίρτους Μπολόνια 12-13
- Ντουμπάι 12-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
- Μπάγερν Μονάχου 11-15
- Μπασκόνια 9-17
- Παρί 8-17
- Παρτιζάν 8-18
- Αναντολού Εφές 7-19
- Βιλερμπάν 6-19