Ντουμπάι - Ολυμπιακός 108-98 (παρ.): «Στοπ» στα Εμιράτα για τους «ερυθρόλευκους»

Τέλος στο νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού έβαλε η Ντουμπάι, επικρατώντας 108-98 στην παράταση για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Το κακό ξεκίνημα στον αγώνα πλήρωσε ο Ολυμπιακός και γνώρισε την ήττα στην παράταση από την Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να μπει… τέλος στο νικηφόρο σερί του, παρότι έδειξε χαρακτήρα στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα άργησε να μπει στο παιχνίδι, με την Ντουμπάι να ελέγχει τον ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, εκμεταλλευόμενη τα 13 λάθη των Πειραιωτών, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και την έλλειψη έντασης στην «ερυθρόλευκη» άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονταν να βρουν εύκολα σουτ και έμοιαζαν εκτός ρυθμού.

Από τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, όμως, ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, «χτύπησε» με συνέπεια μέσα από τη ρακέτα και επέστρεψε δυναμικά στο ματς. Το αποκορύφωμα ήρθε στο φινάλε, όταν ο Εβάν Φουρνιέ με τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (95-95). Εκεί, ωστόσο, η κούραση και η αστοχία στοίχισαν, με την Ντουμπάι να βρίσκει τις λύσεις και να φτάνει στη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, το σύνολο του Γιούρι Γκόλεματς βελτίωσε το ρεκόρ του στο 12-14 και συνεχίζει δυναμικά τη μάχη για τις θέσεις των play-in, ενώ ο Ολυμπιακός έπεσε στο 16-9, χάνοντας την ευκαιρία να πατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν σταθερός, σημειώνοντας 18 πόντους και μοιράζοντας 4 ασίστ, αν και έμεινε χαμηλά στα τρίποντα (1/8). Καθοριστικός στο φινάλε ο Φουρνιέ με 16 πόντους και 5 ασίστ (3/9τρ.), ενώ σκληρές μάχες στη ρακέτα έδωσαν οι Τζόουνς (12π., 4ρ., 3ασ.) και Μιλουτίνοφ (13π., 6ρ.).

Από πλευράς νικητών, ο Μπέικον έκανε τη διαφορά με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Καμπενγκέλε κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με εντυπωσιακή εμφάνιση (21π., 14ρ.) και ήταν καθοριστικός στην παράταση, ενώ κομβικός στο τέλος αποδείχθηκε ο ΜακΊνλεϊ Ράιτ (17π., 7ασ.). Πολύ καλή παρουσία, κυρίως στο πρώτο μέρος, και από τον Αβράμοβιτς με 17 πόντους, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95κ.α., 108-98 παρ.

Ντουμπάι (Γιούριτσα Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 2, Μπέικον 21, Αβράμοβιτς 17 (3), Πρέπελιτς, Άντερσον 3 (1), Μούσα 10 (2), Καμπενγκέλε 21 (1/3), Ράιτ 18 (2), Πετρούσεφ 10, Καμπόκλο 6.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Ουόρντ 5, Βεζένκοφ 12, Ντόρσεϊ 18 (1), Πίτερς 8 (1), Μιλουτίνοφ 13, Τζόσεφ 3, ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 12, Φουρνιέ 16 (3).