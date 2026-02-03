Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός
EUROKINISSI
Onsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 21:18
ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός

Δείτε τα highlights του συγκλονιστικού ημιτελικού Ελλάδα – Ουγγαρία και πότε είναι ο «μικρός» τελικός, όπου η «γαλανόλευκη» θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Η Ελλάδα έδωσε μια μεγάλη μάχη κόντρα στην Ουγγαρία, αλλά τελικά λύγισε στα πέναλτι με συνολικό σκορ 12-11 (8-8κ.δ.).

Έφτασαν στην πηγή, αλλά τελικά δεν ήπιαν νερό τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, τα οποία δεν μπόρεσαν να… τριτώσουν το καλό κόντρα στις Μαγυάρες.

Η Εθνική κυνηγούσε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μάχη και κατάφερε να επιστρέψει, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι! Εκεί, η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το μεγάλο come back κι η Ουγγαρία πήρε μια μικρή «εκδίκηση» για τις ήττες στους τελικούς του World Cup και του Παγκοσμίου Υγρού Στίβου το 2025.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον «μικρό» τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (05/02). Αντίπαλος της θα είναι η ηττημένη ομάδα του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιταλία.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:15 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.

Ελλάδα - Ουγγαρία 11-12 πεν. (8-8 κ.δ.) | HIGHLIGHTS



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα
26 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL
37 λεπτά πριν Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL
ΣΠΟΡ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός
1 ώρα πριν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Πως να αισθάνομαι; Αισθάνομαι φανταστικά»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Πως να αισθάνομαι; Αισθάνομαι φανταστικά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved