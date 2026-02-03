Ομάδες

Καμπενγκέλε: «Ήταν ωραίο που είδα τους φίλους του Ολυμπιακού στεναχωρημένους»
Onsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 22:22
EUROLEAGUE

Καμπενγκέλε: «Ήταν ωραίο που είδα τους φίλους του Ολυμπιακού στεναχωρημένους»

Ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε δήλωσε χαρούμενος που είδε στεναχωρημένους τους φίλους των Πειραιωτών, μετά τη νίκη της Ντουμπάι επί του Ολυμπιακού.

Στο Ντουμπάι έλαβε τέλος το σερί των πέντε συνεχόμενων νικών του Ολυμπιακού στη EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν την ήττα με 108-98 από την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε. Ο Καναδός σέντερ της Dubai BC ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, έχοντας ευστοχήσει σε οκτώ προσπάθειες, ενώ κυριάρχησε και στα ριμπάουντ, μαζεύοντας συνολικά 14, εκ των οποίων 12 αμυντικά και 2 επιθετικά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Καμπενγκέλε εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος τόσο από την εμφάνιση της ομάδας του όσο και από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, στέλνοντας παράλληλα και… αιχμή προς τον Ολυμπιακό:

«Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα, με πολύ καλή προπονητική καθοδήγηση. Τους δυσκολέψαμε σε κάθε φάση και σε κάθε σουτ, ελέγξαμε τον ρυθμό και κάναμε λιγότερα λάθη. Είμαι χαρούμενος για τον κόσμο μας. Ήταν ωραίο να βλέπω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στεναχωρημένους και τους δικούς μας χαρούμενους. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



