Παναθηναϊκός AKTOR: Το τεράστιο buzzer beater του Γκραντ κόντρα στην Ρεάλ!
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 23:37
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Ρεάλ Μαδρίτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Το τεράστιο buzzer beater του Γκραντ κόντρα στην Ρεάλ!

Ο Τζέριαν Γκραντ υπέγραψε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της χρονιάς με buzzer beater που έγραψε ιστορία, χαρίζοντας ένα τεράστιο δώρο στον Παναθηναϊκό ανήμερα των 118ων γενεθλίων του.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ούσα με την πλάτη στον τοίχο, με «τσαλακωμένη» ψυχολογία, χωρίς τον Κέντρικ Ναν και απέναντι σε μια αγριεμένη Ρεάλ που ήρθε στην Αθήνα με ξεκάθαρες προθέσεις, όχι απλώς άντεξε, αλλά επέβαλε τον νόμο της.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τρία… γνωστά «εργαλεία» της EuroLeague βρέθηκαν στο παρκέ με συγκεκριμένο ρόλο. Όμως στο φινάλε, ο Τζέριαν Γκραντ πήρε την κατάσταση πάνω του. Με ένα απίθανο buzzer beater, χόρεψε αντιπάλους και αμφισβητίες, χόρεψε τους Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοίλσκι και όλους όσοι περίμεναν στη γωνία.

Δείτε το τρομερό καλάθι του Αμερικάνου:



