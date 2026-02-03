Σλούκας: «Έχω τρομερή σύνδεση με τον κόσμο»

Οnsports Team

Ο Κώστας Σλούκας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού AKTOR, οδηγώντας την ομάδα του σε μία θρίλερ νίκη 82-81 επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας συνολικά 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Στις δηλώσεις του στο flash interview, ο Σλούκας τόνισε τη δυσκολία της αναμέτρησης και την σκληρή μάχη που έδωσαν οι δύο ιστορικές ομάδες: «Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι με δύο εξαιρετικές και ιστορικές ομάδες, με σπουδαίες προσωπικότητες. Πολέμησαν και οι δύο για τη νίκη πολύ δυνατά και σκληρά μέχρι το τέλος. Εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά βάλαμε το σώμα μας και τα κορμιά μας. Αν ήμασταν πιο έξυπνοι, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα. Ο Γκραντ σκόραρε ένα τρομερό καλάθι. Είμαστε πραγματικά κουρασμένοι, το πρόγραμμα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να δούμε την Παρτίζαν».

Για την δική του απόδοση, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR σχολίασε: «Κάποιες φορές παίζω καλά, άλλες όχι, αλλά πάντα προσπαθώ για το καλύτερο. Προσπαθώ να είμαι παράδειγμα για την ομάδα. Έχω τρομερή σύνδεση με τον κόσμο, με εμπιστεύτηκαν από την πρώτη στιγμή μου εδώ, και σήμερα μας στήριξαν από το πρώτο λεπτό, ακόμη και όταν ξεκινήσαμε πίσω με διψήφιες διαφορές».