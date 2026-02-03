Αταμάν: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για τον χαρακτήρα»

Eurokinissi Sports

Τον χαρακτήρα και τη μαχητικότητα που έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε να υπογραμμίσει ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχάρη τους παίκτες του για την προσπάθειά τους, τονίζοντας πως άξιζαν απόλυτα το αποτέλεσμα.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» έκανε ειδική αναφορά στην αμυντική προσήλωση της ομάδας του, επισημαίνοντας πως, παρά την κόπωση και τα λάθη στο φινάλε, η εικόνα στο παρκέ ήταν αυτή που έπρεπε απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν: «Ήμασταν πάρα πολύ μαχητικοί, παίξαμε εκπληκτική άμυνα. Πιθανόν να μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα, αλλά στο τέλος κουραστήκαμε και κάναμε κάποια κρίσιμα λάθη. Παρ’ όλα αυτά, αξίζαμε τη νίκη, ειδικά με τη μαχητικότητα που δείξαμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τον χαρακτήρα τους. Έχουμε κερδίσει δύο φορές τη Ρεάλ Μαδρίτης και είμαστε στους ίδιους βαθμούς με αυτή. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε έτσι και να βρεθούμε στην εξάδα ή ακόμα και στην τετράδα, θα δούμε».