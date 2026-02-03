Ολυμπιακός: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

INTIME SPORTS

Την ήττα με 108-98 γνώρισε ο Ολυμπιακός από την Dubai BC στην Coca Cola Arena.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας που παρουσίασε η ομάδα του, τονίζοντας στη συνέντευξη Τύπου πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν έπαιξαν με την ένταση που απαιτούσε το παιχνίδι. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ορισμένες λανθασμένες αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία αποδείχθηκαν καθοριστικές και κόστισαν τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ την Ντουμπάι για τη νίκη της. Έπαιξαν πολύ καλά σήμερα. Έχουν ασφαλώς πολύ επιθετικό ταλέντο και εμείς έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερα αμυντικά, αν θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Στο τέλος φυσικά παίξαμε αρκετά καλύτερα στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι όμως πήραμε βιαστικές αποφάσεις. Παρ’ όλο που είχαμε την τελευταία επίθεση και οι δύο ομάδες ήταν στο μπόνους, βιαστήκαμε να εκτελέσουμε. Πήραμε ένα μαρκαρισμένο σουτ του Ντόρσεϊ και ένα ακόμα του Φουρνιέ και δεν ήταν οι καλύτερες αποφάσεις για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όμως είναι αυτό που συνέβη. Με το τρίποντο του Φουρνιέ πήγαμε στην παράταση, όμως εκεί μετά το πρώτο τρίποντο από τον Ουόκαπ κάναμε τα πάντα λάθος. Όλες οι προσπάθειες, όλες οι επιλογές που πήραμε, ήταν υπό πίεση και αστοχούσαμε. Η Ντουμπάι ασφαλώς πήρε αυτοπεποίθηση και με τους πολύ ταλαντούχους επιθετικά παίκτες που διαθέτει χάσαμε. Είναι οκ. Είναι μία εκτός έδρας ήττα. Μας πονάει επειδή πιστεύαμε στη νίκη, όμως αυτό είναι το μπάσκετ.

Για τις λάθος επιλογές που έκανε και στοίχισαν τη νίκη: “Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν. Οι προπονητές παίρνουν αποφάσεις στα τάιμ άουτ. Με τους ταλαντούχους παίκτες που έχουμε με τον Φουρνιέ, τον Ντόρσεϊ και ένα λάθος φυσικά από τον Βεζένκοφ μετά από αμυντικό μας ριμπάουντ, νομίζω πως έκριναν το παιχνίδι. Όλα έχουν να κάνουν με το ποιος θα βάλει ένα σουτ και ποιος θα χάσει ένα. Δεν μπορώ να παραπονεθώ στους παίκτες. Έκαναν κάποιες επιλογές, πήραν κάποια σουτ, δεν μπήκαν είναι οκ. Δεν μπορώ να παραπονεθώ για αυτό».

Για το τι μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην παράταση: «Ασφαλώς αφού χάσεις ένα παιχνίδι, σκέφτεσαι πως θα μπορούσες να έχεις κάνει κάποια διαφορετικά πράγματα. Έτσι είναι όμως το μπάσκετ. Είναι το άθλημα των λαθών. Όταν ξεκινήσαμε την παράταση με το τρίποντο του Ουόκαπ, έπρεπε να καταφέρουμε να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Δεχθήκαμε δύο βολές από τον Ράιτ και δύο καλάθια από τον Μπέικον και μετά βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση. Κάθε προσπάθειά μας μετά από αυτό ήταν υπό πίεση».

Αν ο κύριος λόγος της ήττας ήταν η πίεση: «Ξέρετε αυτή η EuroLeague είναι μαραθώνιος. Κάποιες φορές αποδίδεις καλά και κάποιες άλλες όχι. Ήρθαμε εδώ την Κυριακή. Διαφορετικό μέρος, διαφορετικός καιρός και φυσικά το ταλέντο της Ντουμπάι. Νομίζω είχαμε έλλειψη ενέργειας σήμερα, δεν ήμασταν τόσο ενεργητική. Γι’ αυτό σκόραρε και τόσους πόντους η Ντουμπάι. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να παίξουμε με περισσότερη ενέργεια ειδικά στην άμυνα. Έτσι θα βρίσκαμε ρυθμό και στην επίθεση. Θα αναλύσουμε όμως το παιχνίδι. Θα δούμε στο βίντεο τι κάναμε καλά και τι όχι. Έτσι είναι η EuroLeague. Μπορείς να χάσεις οπουδήποτε και να κερδίσεις οπουδήποτε ανάλογα με το πως αποδίδεις ο ίδιος. Πρέπει να αποδεχθούμε πως η Ντουμπάι έπαιξε καλύτερα σήμερα».