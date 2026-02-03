Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ και η Ευρωλίγκα

Ο Τζέριαν Γκραντ με buzzer beater που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογρφή του έκανε ένα τεράστιο δώρο στον Παναθηναϊκό, ανήμερα των 118ων γενεθλίων του και ξέρανε τη Ρεάλ Μαδρίτης... και όχι μόνο!

Αυτό που έκανε απόψε ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Κανείς άλλος. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με την πλάτη στον τοίχο, με την ψυχολογία στο ναδίρ, χωρίς τον Κέντρικ Ναν, με την Ρεάλ Μαδρίτης να έρχεται στην Αθήνα αγριεμένη και με τρα τρία... εργαλεία της Euroleague να έχουν έρθει στο Telekom Center με συγκεκριμένο σκοπό, πέρασε από... πάνω της.

Με ένα απίθανο buzzer beater, ο Τζέριαν Γκραντ χόρεψε τους αντιπάλους τους, χόρεψε τους Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοίλσκι και όλους εκείνους που περίμεναν στη γωνία.

Ο Παναθηναϊκός με συγκλονιστικό τον Κώστα Σλούκα, φανταστικό τον Χουάντσο και συγκινητικό τον Γκραντ κατάφερε να πάρει την νίκη, να διπλώσει τη Ρεάλ και να έχει τον πρώτο λόγο σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Χαμένος αμυντικά ο Παναθηναϊκός

Εξαιρετικό το ξεκίνημα της Ρεάλ στην αναμέτρηση, εξαιρετικό το ξεκίνημα και του Σορτς. Οι φιλοξενούμενοι με πάρα πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας τιμώρησαν την άμυνα του Παναθηναϊκού και με 4/5 τρίποντα πρόλαβαν να σκοράρουν 12 πόντους σε 3:20 από την έναρξη της αναμέτρησης τη στιγμή που ο Σορτς προσπαθούσε να δώσει ρυθμό και οι 6 πόντοι του Παναθηναϊκού είχαν περάσει από τα χέρια του, με το σκορ στο 8-12. Ο playmaker του Παναθηναϊκού πήγαινε το ματς εξαιρετικά, με τους διαιτητές να ξεκινούν από νωρίς να κάνουν… νερά. Ξεκάθαρη φάση του Σορτς για τρεις βολές οι διαιτητές την έδωσαν χαμηλά και ακολούθησε λάθος απόφαση για κατοχή και βήματα του Χεζόνια προτού ο Κροάτης κάνει το 11-16, 4:10 πριν τη λήξη.

Σε άλλο γήπεδο οι "πράσινοι"

Η συνέχεια ήταν τραγική για τον Παναθηναϊκό με τους παίκτες του Αταμάν στην άμυνα να είναι σε… άλλο γήπεδο. Η Ρεάλ σούταρε το ένα ξεμαρκάριστο τρίποντο μετά το άλλο, ο Ταβάρες έπαιζε… βόλεϊ στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και οι Μαδριλένοι “έτρεξαν” σερί 0-10, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό χωρίς καλάθι για 4 ολόκληρα λεπτά. Αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει στους 13 πόντους, 13-26 και τον Κώστα Σλούκα στην τελευταία φάση να πετυχαίνει γκολ-φάουλ και να ρίχνει τη διαφορά στους 10 πόντους.

Ο Σλούκας πάταγε γκάζι

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Σλούκα, ο οποίος έκανε το 19-28, αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειχναν να τα έχουν χαμένα. Η Ρεάλ έκανε ότι ήθελε, όπως ακριβώς έκαναν και οι διαιτητές οι οποίοι πάλευαν με τους “πράσινους” για το ποιος είναι ο χειρότερος.Ο Μήτογλου έκανε το 21-33, με τα λάθη να γίνονται το ένα μετά το άλλο και με από τις δύο πλευρές. Ο Αταμάν πήρε πίσω την απόφαση του να παίξει με τον Μήτογλου στο “5” και με 4 συνεχόμενους πόντους του Γκραντ το σκορ έγινε 25-33 στο 15’ και το γήπεδο σηκώθηκε στο… πόδι.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε, η Ρεάλ μπροστά οι διαιτητές το... έργο τους

Ο Κώστας Σλούκας μείωσε ακόμα περισσότερο με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν αρχίσει να βγάζουν άμυνες και να προβληματίζουν τη Ρεάλ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έμεινε από ανάσες, πέρασε εκτός και οι “πράσινοι”.συνέχιζαν να παίζουν καλή άμυνα, αλλά επιθετικά κόλλησα. Ο Σορτς ήταν εκεί για να δώσει λύσεις και να μειώσει σε 31-37, δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, αλλά ο Μεπλόσεβιτς και οι υπόλοιποι ήταν και πάλι τραγικοί. Οι διαιτητές ήταν αναμέτρησης ήταν ξεκάθαρο πως είχαν έρθει στο ΟΑΚΑ με συγκεκριμένες οδηγίες με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να πρέπει να κάμψει και τη δική τους αντίσταση. Σε μια από τις τελευταίε φάσεις του ημιχρόνου ο Φελίζ κάνει συνεχόμενα φάουλ στον Σλούκα και ο προκλητικός Ζαμοίλκσι όχι μόνο δεν το δίνει αλλά χρεώνει με τεχνική ποινή τον αρχηγό του Παναθηναϊκού με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 36-44.

Έκανε ζημιά ο Λεν και οι διαιτητές

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων με τον Τσέντι Όσμαν να πρωταγωνιστεί και τον Σλούκα να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα με τρίποντο για να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά οι «πράσινοι» για το 46-44 στο 23:16, όμως ο Οκέκε απάντησε άμεσα με το ίδιο νόμισμα για το 46-47. Ο Λεν κάνοντας εξαιρετική δουλειά κάτω από τη ρακέτα διατηρώντας την ομάδα του σε θέση οδηγού για το 50-55 στο 26ο λεπτό. Οι Όσμαν και Γκραντ με καθοριστικά καλάθια έφεραν σε ισορροπία το ματς για το 55-55 στο 27', ο Φελίζ όμως με γκολ-φάουλ έδωσε ανάσα τριών πόντων στη Ρεάλ. Ο Φαρίντ... ροκάνισε για το 57-58 και ο Γιουλ σαν το παλιό κρασί ευστόχησε σε τρίποντο για το 57-61, όμως ο Σλούκας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με τρίποντο έφερε τον Παναθηναϊκό στον πόντο πριν το τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο.

Πάλεψαν οι διαιτητές... καθάρισε ο Γκραντ

Απίστευτα δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του τριφυλλιού στην τελευταία περίοδο με τα τρίποντα των Σλούκα και Γκραντ να βάζουν την ομάδα στο +5 (66-61) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο Γιουλ με τρίποντο και μία εύστοχη βολή «έγραψε» το 66-65 στο 33' με το ματς να εξελισσεται σε... θρίλερ. Φαρίντ και Γκραντ κρατούσαν σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό (72-67, στο 35'). Ο Λεν ήταν εκείνος που είχε ανεβάσει στροφές και διατηρούσε ανταγωνιστική τη Ρεάλ με το σκορ να είναι ισόπαλο μετά και τα καλάθια Φαρίντ και Καμπάτσο ένα λεπτο πριν το φινάλε (75-75). Ο Λεν ξανά ήταν καθοριστικός 30" πριν το τέλος με εύστοχο καλάθι και φάουλ για το 75-78. Επεισοδιακό ήταν το φινάλε με τον Σλούκα να ευστοχεί σε λέι απ και εκεί που έπαιξαν ρόλο οι άμυνες, ο Χουάντσο κλέβει και ευστοχεί σε τρίποντο για το 80-78 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Χεζόνια με καλάθι και φάουλ έβαλε ξανά μπροστά τη Ρεάλ (80-81), όμως ο Γκραντ είχε την τελευταία λέξη για το 82-81.

Τα Δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61,

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης