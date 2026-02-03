Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Ιταλία η Εθνική για το χάλκινο - Εύκολα στον τελικό η Ολλανδία

INTIME SPORTS

Η Ιταλία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής στον «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο, το οποίο διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Οι «οράνιε» επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά κι επικράτησαν με ευκολία της Ιταλίας στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση επιβλήθηκε 8-4 και το βράδυ της Πέμπτης (5/2, 21:15) στον τελικό με την Ουγγαρία, θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν το 2024, κάνοντας το «back-to-back».

Η «σετερόζα», με τη σειρά της, θα είναι η αντίπαλος της ελληνικής ομάδας στον «μικρό» τελικό, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β’ φάση της διοργάνωσης, όπου η Εθνική είχε επιβληθεί άνετα με 15-10.

Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο θα διεξαχθεί το απόγευμα της Πέμπτης (05/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χικς 2, Γιάουστρα 2, Κένινγκ, Μπόσφελντ, Μουλχάουτσεν, Τεν Μπρουκ

ΙΤΑΛΙΑ: Μπετίνι 2, Ρανάλι, Μετζάτο