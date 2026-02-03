Μπαρτζώκας: «Πως να αισθάνομαι; Αισθάνομαι φανταστικά»

Onsports Team

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι άφησε παραπονέθηκε για καθαρό φάουλ του Μπέικον πάνω στον Τόμας Ουόκαπ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν εμφανώς εκνευρισμένος μετά την ήττα της ομάδας του από την Ντουμπάι μιλώντας ειρωνικά στους δημοσιογράφους, κάνοντας παράπονα για τη διαιτησία και μη σχολιάζοντας την απόφασή του να ορμήξει στην εξέδρα.

Αναλυτικά:

Για το πως αισθάνεται: «Αισθάνομαι φανταστικά… Πώς να αισθάνομαι; Αισθάνομαι χάλια. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πριν από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ (σ.σ. άστοχο στο 93-92 στα -6″ της κ.δ.) έγινε καθαρό φάουλ στον Τόμας Ουόκαπ στο επιθετικό ριμπάουντ. Στην παράταση χάσαμε όλα τα σουτ κι η Ντουμπάι το εκμεταλλεύτηκε με το επιθετικό της ταλέντο. Κάναμε comeback, πιστέψαμε στη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά έπρεπε να είχαμε παίξει καλύτερη άμυνα»