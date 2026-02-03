LIVE Ελλάδα – Ουγγαρία: Η μάχη της Εθνικής για πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

EUROKINISSI

Onsports Team

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ημιτελικού, Ελλάδα – Ουγγαρία, όπου θα κρίνει μια θέση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο Γυναικών.

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο Γυναικών στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας.

Οι ομάδες θα αναμετρηθούν για πέμπτη φορά μέσα σε δέκα μήνες και για τρίτη φορά σε αγώνα που κρίνεται μετάλλιο, μετά τους τελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025.

Η Ελλάδα έχει ήδη διαγράψει εξαιρετική της πορεία στο τουρνουά αφού είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 5/5 στις νίκες, ενώ παράλληλα έχει και την καλύτερη επίθεση με 119 τέρματα.

Η Ουγγαρία από την άλλη έχει την καλύτερη αμυνα με 25 τέρματα παθητικό, έναντι 28 της Εθνικής και η μεταξύ τους αναμέτρηση αναμένεται να είναι συναρπαστική.

Τα ζευγάρια Ελλάδα - Ουγγαρία και Ολλανδία - Ιταλία θα βγάλουν τις δύο ομάδες που θα συγκρουστούν στον μεγάλο τελικό για να διεκδικήσουν τον ευρωπαϊκό τίτλο.

