ΔΕΑΒ: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Βεζένκοβ για το επεισόδιο με το Πετρόπουλο

Χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Σάσα Βεζένκοβ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τη16η αγωνιστική της GBL.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026, μετά από αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε από τον διαιτητή στον καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, Α. Πετρόπουλο, σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ALEXANTER VEZENKOV, ο τελευταίος, ενώσω είχε λήξει η φάση, επιτέθηκε στον πρώτο επιχειρώντας ανεπιτυχώς να τον χτυπήσει με το χέρι στο κεφάλι,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 7/2026 Απόφασή της, σε βάρος του ALEXANTER VEZENKOV και της ομάδας του, ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον καθένα.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».