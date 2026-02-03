Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΔΕΑΒ: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Βεζένκοβ για το επεισόδιο με το Πετρόπουλο
Onsports Team 03 Φεβρουαρίου 2026, 18:43
BASKET LEAGUE

ΔΕΑΒ: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Βεζένκοβ για το επεισόδιο με το Πετρόπουλο

Χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Σάσα Βεζένκοβ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τη16η αγωνιστική της GBL.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026, μετά από αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε από τον διαιτητή στον καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, Α. Πετρόπουλο, σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ALEXANTER VEZENKOV, ο τελευταίος, ενώσω είχε λήξει η φάση, επιτέθηκε στον πρώτο επιχειρώντας ανεπιτυχώς να τον χτυπήσει με το χέρι στο κεφάλι,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 7/2026 Απόφασή της, σε βάρος του ALEXANTER VEZENKOV και της ομάδας του, ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον καθένα.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Με Λιάγκα αλλά χωρίς Μάγκνουσον στον ημιτελικό
9 λεπτά πριν ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Με Λιάγκα αλλά χωρίς Μάγκνουσον στον ημιτελικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ - Πρώτη για Ερνάντεθ
34 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ - Πρώτη για Ερνάντεθ
ΣΠΟΡ
LIVE Ελλάδα – Ουγγαρία: Η μάχη της Εθνικής για πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
1 ώρα πριν LIVE Ελλάδα – Ουγγαρία: Η μάχη της Εθνικής για πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
BASKET LEAGUE
ΔΕΑΒ: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Βεζένκοβ για το επεισόδιο με το Πετρόπουλο
2 ώρες πριν ΔΕΑΒ: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Βεζένκοβ για το επεισόδιο με το Πετρόπουλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved