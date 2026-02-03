ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Με Λιάγκα αλλά χωρίς Μάγκνουσον στον ημιτελικό

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson δηλώνει ο Λεβαδειακός, που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα, με την ομάδα της Βοιωτίας να ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τετάρτης (04/02) στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος είδε με ικανοποίηση τον Λιάγκα να επιστρέφει στην αποστολή, αποτελώντας μία σημαντική επιλογή για τον Έλληνα τεχνικό, ενώ εκτός έμεινε ο Μάγκνουσον.

Μετά το τέλος της προπόνησης, η αποστολή του Λεβαδειακού ταξίδεψε για το Ηράκλειο και απαρτίζεται από τους: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλο, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.