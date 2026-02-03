Χατζηδάκης: «Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο την άνοιξη του 2027»

Οnsports Τeam

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκαθάρισε πως ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του «σπίτι» την άνοιξη του 2027.

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στην περιοχή του Βοτανικού, για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το χρονοδιάγραμμα θέλει την ομάδα του «τριφυλλιού» να μπαίνει στο νέο της «σπίτι» την άνοιξη του 2027.

Κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο Κωστής Χατζηδάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αποκάλυψε πως βρέθηκε στην εκδήλωση των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών των «πράσινων» εκεί, όπου και αναφέρθηκε στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του συλλόγου.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό.

Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους «μύθους» του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες».