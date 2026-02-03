Παρουσία Ρίτσαρντ Σιάο η κοπή της βασιλόπιτας του Άρη

Οnsports Τeam

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ βρίσκεται στη χώρα μας και έδωσε το παρών στην κοπή της βασιλόπιτας της ομάδας.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο ήταν στο Nick Galis Hall στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της ΚΑΕ Άρης.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα παρακολούθησε δια ζώσης τη νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού στο Nick Galis Hall. Θα παραμείνει έως και αύριο (4/2) καθώς θα δει από κοντά και τον κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα με τη Νεπτούνας όπου οι «κίτρινοι» χρειάζονται τη νίκη για να παραμείνουν στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup.

Τυχεροί στην κοπή της πίτας ήταν οι Αμίν Νούα, Ρόνι Χαρέλ αλλά και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου.