Αρμάνι Μ.: Εκτός δράσης για δύο εβδομάδας ο Νίμπο
Οnsports Τeam 03 Φεβρουαρίου 2026, 13:53
EUROLEAGUE

Αρμάνι Μ.: Εκτός δράσης για δύο εβδομάδας ο Νίμπο

Τις υπηρεσίες του Τζος Νίμπο θα χάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες η ιταλική ομάδα, λόγω τραυματισμού.

Πλήγμα για την ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο η οποία θα στερηθεί των υπηρεσιών του Τζος Νίμπο για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο έμπειρος σέντερ υπέστη θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο στην αναμέτρηση με την Μπρέσια  για τη 18η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Ιταλών, ο παίκτης θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ τότε αναμένεται να επανεκτιμηθεί η κατάσταση του.

Ο Νίμπο  αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με την Μπασκόνια (3/2), με τη Βιλερμπάν (6/2) και με την Dubai BC (13/2).



