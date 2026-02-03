Αρμάνι Μ.: Εκτός δράσης για δύο εβδομάδας ο Νίμπο

Οnsports Τeam

Τις υπηρεσίες του Τζος Νίμπο θα χάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες η ιταλική ομάδα, λόγω τραυματισμού.

Πλήγμα για την ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο η οποία θα στερηθεί των υπηρεσιών του Τζος Νίμπο για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο έμπειρος σέντερ υπέστη θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο στην αναμέτρηση με την Μπρέσια για τη 18η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Ιταλών, ο παίκτης θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ τότε αναμένεται να επανεκτιμηθεί η κατάσταση του.

Ο Νίμπο αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με την Μπασκόνια (3/2), με τη Βιλερμπάν (6/2) και με την Dubai BC (13/2).