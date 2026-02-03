Περιστέρι: Αντίστροφη μέτρηση για Σάσαρι

Η ομάδα των δυτικών προαστίων ετοιμάζεται για το αυριανό ματς με τη Σάσαρι και θέλει την νίκη για να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για την πρώτη θέση του ομίλου.

Για την Σαρδηνία αναχώρησε το πρωΐ της Τρίτης (3/2) η αποστολή του Περιστερίου Betsson, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Τετάρτη (4/2, 21:30) τη Σάσαρι για την 5η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup στο Palaserradimigni.



Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μπορεί να εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά θέλουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης στον όμιλο τους.

«Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Την τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε τη Σάσαρι είχε πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, οπότε πρέπει να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να παίξουμε» δήλωσε ο Τάι Νίκολς για την αναμέτρηση με την Ιταλική ομάδα.



«Έχουμε ένα καλό πλάνο παιχνιδιού, θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε στο Europe Cup, καθώς έχουμε ακόμα την ευκαιρία να τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλό μας» συμπλήρωσε ο Αμερικανός γκαρντ του Περιστερίου Betsson.