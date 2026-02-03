Ολυμπιακός: Με Κλέιτον κόντρα στον Αστέρα - Νοκ άουτ ο Ελ Κααμπί, εκτός και οι Ροντινέι και Πιρόλα

Οnsports Τeam

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εξ αναβολής ματς με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη βρίσκεται ο νεοαποκτηθείς Κλέιτον - Νοκ άουτ ξανά ο Ελ Κααμπί που δίνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι.

O Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη την Τετάρτη (4/2, 18:30).

Σε αυτή βρίσκεται κανονικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα των νταμπλούχων Ελλάδας, Κλέιτον, ο όποιος ανακοινώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας, με τον Βραζιλιάνο να κρίνεται σε έτοιμος ώστε να βρεθεί μαζί με την νέα του ομάδα σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Αντίθετα, εκτός αποστολής παρέμεινε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο όποιος δεν αγωνίστηκε ούτε απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ είχε παίξει με ένεση κόντρα στον Άγιαξ, με τον Μαροκινό να... τρέχει για το ντέρμπι της Κυριακής (08/02) με τον Παναθηναϊκό.

Εκτός έμειναν και οι Ροντινέι και Πιρόλα.

Η ενημέρωση από τον Ολυμπιακό:

"Αντιμέτωπος με τον Asteras Aktor, εκτός έδρας, θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (04/01, 18:30), για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Τετάρτης, με μία τελευταία προπόνηση στο Ρέντη.

Ο τεχνικός της ομάδας μας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα στην Τρίπολη και συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν οι: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμη, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Αντρέ Λουίς, Πνευμονίδης".