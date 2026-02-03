Ομάδες

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον
Οnsports Τeam 03 Φεβρουαρίου 2026, 11:05
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον

Η ομάδα του Ολυμπιακού ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Βραζιλιάνου σέντερ φορ από τη Ρίο Άβε. 

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο Κλέιτον ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά.

O Κλέιτον έφτασε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην Ελλάδα και δύο ημέρες αργότερα σφραγίστηκε με κάθε επισημότητα η μετακίνησή του από την Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος φορ αποκτήθηκε από τη Βάσκο ντα Γκάμα και εντάχθηκε στη Ρίο Άβε το περασμένο καλοκαίρι, αφού πέρασε δύο σεζόν στην Κάσα Πία και έχει ξεχωρίσει ως ένας από τους καλύτερους σκόρερ στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή με 10 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 19 εμφανίσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

 



