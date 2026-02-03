Ισραήλ: «Ένας εκ των Χέις-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε θα κλείσει στη Χάποελ»

Οnsports Τeam

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποτελούν τα πιο καυτά ονόματα αυτές τις ημέρες για τις ομάδες της Euroleague, αφού Σανς και Νικς, αντίστοιχα, ψάχνονται στην αγορά λίγο πριν εκπνεύσει η διορία των ανταλλαγών στο ΝΒΑ (5/2) κι ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή τους στην Ευρώπη.

Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους είναι και η Χάποελ Τελ Αβίβ όπως αποκαλύπτουν στο Ισραήλ, με την ιστοσελίδα «sport5» μάλιστα να κάνει λόγο για επαφές και με τους δύο παίκτες.

Μάλιστα, πηγή από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει συμφωνία με έναν εκ των δύο.

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε με στόχο την απόκτησή του τις επόμενες ημέρες. Πηγή της Χάποελ αναφέρει: "Ένας από τους Χέιζ-Ντέιβις ή Γιαμπουσέλε θα έρθει μαζί μας. Και οι δύο βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις"», αναφέρουν στο Ισραήλ.