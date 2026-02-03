Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η ανανέωση του Ζέλσον

Οnsports Τeam

Ο Ζέλσον Μάρτινς θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ζέλσον Μαρτίνς και Ολυμπιακός θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με τον 30χρονο Πορτογάλο να υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028, με προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

Φέτος, έχει 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Συνολικά, με τον Ολυμπιακό ο Ζέλσον έχει σε 76 συμμετοχές, 13 γκολ και 16 ασίστ, αποτελώντας μια από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.